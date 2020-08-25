ما وراء زيارة السفير القطري العمادي لإسرائيل؟

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، لدفع تمويلات قطرية لحركة حماس، وسيدخل قطاع غزة عبر معبر "إيرز" بيت حانون.



من جانبه قال المراسل بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، "وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين"، وفقا للعين.

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وأشارت القناة في وقت سابق، إلى أن مصادر فلسطينية، أكدت أن قطر وعدت حماس بزيادة التمويلات القطرية من 25 مليون دولار إلى 40 مليون دولار، واستمرار التمويلات حتى شهر مارس المقبل.

والشهر الماضي، كشف موقع إخباري إسرائيلي ناطق بالفرنسية، عن تنسيق قطري للسماح بدخول 25 مليون دولار من أموال تنظيم الحمدين، عبر معبر إيريز الفاصل، إلى حركة حماس في قطاع غزة، من أجل دفع رواتب أعضاء الحركة التي انقلبت على مؤسسات السلطة الشرعية، بقوة السلاح، منتصف عام 2007.