كوريا الجنوبية تغلق معظم مدارس منطقة سول بعد تجدد الإصابات بكورونا



أمرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء معظم المدارس في سول والمناطق المحيطة بإغلاق الفصول والعودة إلى الدراسة عبر الإنترنت، في أحدث خطوة في سلسلة تدابير احترازية تهدف إلى تجنب حدوث طفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليل الاثنين ليصبح العدد الاجمالي للإصابات في البلاد 17945 إصابة ويصل عدد الوفيات إلى 310.

ويمثل هذا تراجعاً في عدد الإصابات اليومية حيث بلغ العدد المسجل في الأربع والعشرين ساعة السابقة 397 حتى منتصف ليل الأحد، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل مارس آذار.

ورغم تركز معظم الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان، تقول السلطات الصحية إن البلاد على شفا تفش عام وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم والحد من السفر.

وقالت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء إن جميع الطلاب في مدينتي سول وإنتشون وإقليم جونجي سيدرسون عبر الإنترنت حتى 11 سبتمبر أيلول، باستثناء طلاب السنة الأخيرة من التعليم الثانوي.

وتأجلت بداية فصل الربيع الدراسي عدة مرات منذ مارس آذار، لكن مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بحدة منذ ذروتها في فبراير شباط عاودت معظم مدارس كوريا الجنوبية الفتح على مراحل بين 20 مايو أيار والأول من يونيو حزيران.

وقالت وزيرة التعليم يو إن-هي خلال إفادة إن التحاليل أظهرت إصابة 150 طالبا و43 من العاملين في المدارس بمنطقة سول الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين.

