الكونغو الديمقراطية تعلن نهاية وباء الحصبة الذي أودى بحياة 7 آلاف طفل خلال عامين





أعلن وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية الثلاثاء في كينشاسا نهاية وباء الحصبة الفتاك الذي أودى بحياة أكثر من 7 آلاف طفل دون سن الخامسة في البلاد خلال 25 شهرًا.

وقال الوزير إيتيني لونغونغو في مؤتمر صحفي "منذ شهر وحتى الآن، يمكننا القول إن هذا الوباء قد تم القضاء عليه في جميع أراضينا (...) يمكننا القول إن الحصبة لم تعد موجودة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف الوزير أن "وباء الحصبة كان ينتشر ببطء لكنه كان الأكثر فتكاً. فقد قتل أكثر من 7 آلاف من أطفالنا".

وأشار إلى أن "اللقاحات الروتينية ستستمر" مع الأطفال لتلافي عودة ظهور هذا المرض الذي شهد "ذروات دورية".

تم تسجيل أولى حالات الإصابة بالحصبة في تموز/يوليو 2018. وفي كانون الثاني/يناير 2020، قالت منظمة الصحة العالمية إنها حددت "أكثر من 335,413 حالة مشتبها بها و6362 وفاة".

وتكافح جمهورية الكونغو الديموقراطية حاليًا وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة 251 شخصًا من أصل 9891 حالة مسجلة منذ 10 آذار/مارس.

كما تفشى وباء حمى الإيبولا النزفية في الأول من حزيران/يونيو في محافظة الإكوادور (شمال غرب) وأودى حتى الآن بحياة 43 شخصًا، وفقًا لأحدث حصيلة رسمية.

