حاكم مصرف لبنان: لا يمكن استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة



قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى، وذلك بعد أن قال مصدر رسمي إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع

الأساسية إلا لمدة ثلاثة أشهر.

وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان.

وقال سلامة إن نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا وأنه يعارض خفض قيمة الودائع.



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