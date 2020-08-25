الاسبوع المقبل.. أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قالت إن أول رحلة طيران تجارية بين إسرائيل والإمارات ستنطلق في غضون الأسبوع المقبل.

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