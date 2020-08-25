رسمياً... ميسي يطلب الرحيل عن برشلونة

العملاق الكاتالوني وبحسب قناة "بين سبورتس" أن "ميسي طلب في رسالته تفعيل البند الذي يتيح له الرحيل بنهاية الموسم دون تفعيل الشرط الجزائي".

واوضح النادي ان "البند الذي يتحدث عنه ميسي انتهى فعلياً قبل اشهر".



يذكر أن الشرط الجزائي يبلغ في عقد ميسي 700 مليون يورو.