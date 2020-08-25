الموقع هو جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل نفس الاسم، وهو ثالث متجر للشركة الأميركية العملاقة في سنغافورة.
ورؤية المتجر في الليل بالإضاءة المميزة لها نكهة خاصة بحسب موقع "ذا فيرج" الذي قال إن متجر التجزئة هو رقم 512 للشركة على مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا، وسيشار إليه باسم "فانوس أون ذا باي".
وسيشمل المتجر نفس الإجراءات الموجودة في متاجر "آبل" الأخرى في سنغافورة لناحية جهود الصحة والسلامة المستمرة لمكافحة جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر قريبا افتتاح أول متجر عائم لـ'آبل' في هذا البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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