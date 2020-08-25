وكانت قوات الشرطة اليونانية قد ألقت القبض على ماجواير، يوم الخميس الماضي، حيث كان يقضي عطلته الصيفية في إحدى الجزر اليونانية.
واندلعت مشاجرة بين ماجواير واثنين من أصدقائه، من جهة، وعدد من السياح الإنجليز من جهة أخرى.
وتدخلت الشرطة اليونانية للحيلولة دون تفاقم الوضع، ولكن تم القبض على ماجواير وأصدقائه بعد اعتدائهم على الشرطة بالسب والأذى الجسدي وعصيان أوامرهم.
وتم احتجاز ماجواير في زنزانة، قبل مثوله أمام المدعي العام يوم الأحد الماضي والذي قرر الإفراج عنه بعد تحديد موعد محاكمته الثلاثاء.
ولم يحضر اللاعب إلى المحكمة اليوم لكي يُدلي بأقواله في التهم المنسوبة إليه.
وأكدت هيئة الادعاء والتحقيق، أن ماجواير كان ثملاً عندما وصل مركز الشرطة في اليونان وتعدي على الافراد هناك.
شبكة "سكاي" البريطانية، أكدت على "ما أسفرت عنه الجلسة اليوم في المحكمة اليونانية، والتي أدانت اللاعب بأنه مُذنب بسبب إهاتة رجال الشرطة والتعدي عليهم ومقاومة الاعتقال، بالإضافة إلى محاولاته العديدة لتقديم رشوة للسلطات اليونانية من أجل الإفراج عنه".
وشددت التقارير البريطانية، على أن "التحقيقات وما أسفرت عنه الجلسة، يشير إلى أن اللاعب الإنجليزي في مأزق كبير، ومهدد بالفعل بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات".
يبقى أن نعرف ما ستسفر عنه الأيام القادمة في قصية قائد مانشستر يونايتد، خاصة وأن جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، قد أعلن قائمة الأسود الثلاثة لمباراتي دوري الأمم الأوروبية، وشهدت تواجد اسم هاري ماجواير بين اللاعبين الذي اختارهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ادانة مدافع مانشستر يونايتد بالتعدي على رجال الشرطة وتقديم رشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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