كورونا.. دولة آسيوية تسجل إصابات جديدة هي الأعلى عالمياً

وبلغ عدد الإصابات منذ تسجيل الحالة الأولى في الهند نهاية يناير إلى يوليو نحو 1.6 مليون حالة، وهي الفترة التي كانت تفرض فيها الحكومة عزلا صارما.

لكن عدد المصابين زاد 1.5 مليون آخرين منذ بداية أغسطس ليرتفع الإجمالي لنحو 3.1 مليون، لتأتي الهند في المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات بعد البرازيل والولايات المتحدة.



وبحسب وزارة الصحة الاتحادية فإن معدل الإصابات الجديدة يتزايد بشكل سريع، وارتفع 60975 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال جيريدهار بابو، خبير الأوبئة في مؤسسة الصحة العامة غير الربحية في الهند: "إذا تخطينا الأرقام جميعها (في البرازيل والولايات المتحدة) فلن أندهش، لكن نحن لدينا تعداد سكان أكبر".

في المقابل، ظلت الوفيات منخفضة نسبيا عند 58390 أو نسبة 1.84 بالمئة من إجمالي الإصابات، وهي نسبة أقل من النسبة العالمية للوفيات التي تبلغ 3.4 بالمئة.



وسجلت الهند أول حالة وفاة بكورونا في منتصف مارس لترتفع الوفيات بعد ذلك لنحو 35700 بنهاية يوليو. وفي أغسطس تم تسجيل نحو 22600 وفاة حتى الآن.