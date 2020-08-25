رسمياً.. روما يضم بيدرو

بيدرو انضم إلى روما في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقد صاحب الـ"33" عامًا مع تشيلسي

وقال روما في بيانه: "يُسعدنا أنّ نُعلن عن التعاقد مع بيدرو، بعدما تمكن من اجتياز الفحص الطبي اليوم الثلاثاء".

وأوضح روما في بيانه، أنّ الدولي الإسباني السابق، قد وقع على عقد مع روما مدته ثلاث سنوات، سيبقيه في ملعب "الأولمبيكو" حتى 30 حزيران 2023.



بيدرو سينضم إلى روما في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقد صاحب الـ"33" عامًا مع تشيلسي.