وزير يمني يكشف تفاصيل تنسيق الحوثي وداعش والقاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لم تخض أي معارك تذكر ضد العناصر الإرهابية منذ انقلابها حتى اليوم.

كما كشف مدى التنسيق والتعاون بين المليشيا الحوثية وتنظيمي والقاعدة للقتال ضد الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل المساندين للشرعية.

وأشار وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى سيطرة مليشيا الحوثي مؤخرا على بعض المواقع في (ولد ربيع والقرشية ويكلا) بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح أن هذه المناطق خارج سيطرة الحكومة ومجاورة للحوثي ومعروفة بنشاط التنظيمات الإرهابية بناء على تفاهمات مسبقة.

Advertisements

وكشف الإرياني عن مشاركة عناصر داعش الإرهابية لميليشيا الحوثي في حصار منطقة ذي كالب بالمحافظة، ومحاولة كسر جبهة عقبة زعج، وتسهيل الالتفاف على المقاومة في زعج، ووجودهم في الخطوط الخلفية بمنطقة نجد الشواهر مع تقدم المليشيا نحو المشيريف قبل أن يغادروها بعد معركة وهمية باتجاه رداع عبر الطريق الرئيسي ومرورا بنقاط تفتيش حوثية.

ولفت إلى أن التنسيق بين مليشيا الحوثي وتنظيمي داعش والقاعدة في مناطق قيفة رداع حصل عبر قطع خطوط إمداد الجيش اليمني والمقاومة وفتح ثغرات للمليشيا للتوغل وتنفيذ التفافات لإسقاط المناطق المحررة، بهدف استنزاف القبائل المؤيدة للشرعية والتأثير على الموقف العسكري للحكومة في مأرب وفرض طوق على المحافظة.

وخلص الوزير الإرياني إلى القول بأن الحكومة اليمنية ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وتقوم بعملياتها العسكرية بالتنسيق والتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية "القاعدة، وداعش، وميليشيا الحوثي" والعمل على استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل أراضيها.