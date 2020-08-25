قمة الأردن ومصر والعراق.. تشاور وتنسيق ضد الإرهاب

بحثت مصر والأردن والعراق، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.



جاء ذلك خلال القمة الثلاثية التي انعقدت بعمان، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد تناول اللقاء أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بهدف تأسيس مرحلة مقبلة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وأكد السيسي، خلال القمة، على استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كل المجالات لأشقائها في الأردن والعراق.

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وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع علي عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلي تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاثة على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبحث الزعماء الثلاثة خلال القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكدوا على تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وشددوا على أن هذه التسوية يجب أن تأتي في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.