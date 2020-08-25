الخليج 365الثلاثاء 2020/8/25 08:03 م بتوقيت أبوظبي
دعت بريطانيا، الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية إلى وقف هجومها "غير الإنساني" على محافظة مأرب اليمنية، والتي تضم عشرات الآلاف من النازحين، وذلك بشكل فوري.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن، مايشل آرون، في تغريدة عبر تويتر، إنه عقد لقاء افتراضيا مع محافظ مأرب، سلطان العرادة، للاطلاع على استمرار الهجوم الحوثي بأطراف المحافظة النفطية.
وأدان السفير البريطاني بشدة تلك العمليات العسكرية في مأرب، محملا الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب التي تسببت في مقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر.
وأشار آرون، إلى أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، عرض وقفا لإطلاق النار، لكن مليشيا الحوثي قامت برفضه، داعيا المليشيات إلى التعامل بجدية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفيث.
وأكدت مصادر حكومية، اليومين الماضيين، أن الهجمات الحوثية على أطراف مأرب تسببت بموجة نزوح جديدة وتهجير أكثر من 10 آلاف نسمة من منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدعو الحوثيين لوقف الهجوم "غير الإنساني" على مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.