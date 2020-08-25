البرهان يحث بومبيو على رفع السودان من قائمة الإرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حث رئيس المجلس الانتقالي السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الولايات المتحدة على رفع بلاده من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب في ظل التحول الديمقراطي والانفتاح الجاري.



جاء ذلك، عقب اللقاء الذي جمع البرهان بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالخرطوم، وفقا للبيان.

وقال البرهان، وفقا للبيان، "العلاقات بين السودان والولايات المتحدة تشهد تقدما بعد انقطاع 23 عاما"، مرحبا بدعم واشنطن لثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي للفترة الانتقالية يسرع بعملية التحول الديمقراطي بالسودان.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تقف مع السودان في كافة القضايا واندماجه في المحيطين الإقليمي والدولي.

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ووصل بومبيو إلى السودان، الثلاثاء، عبر أول رحلة بين تل أبيب والخرطوم في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 15 عاما.

ومنذ عام 1993 أدرجت واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، على خلفية استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وهو سبب العزلة التي تعانيها الخرطوم مع عدة دول.

ورفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وتجارية كانت قد فرضتها على السودان منذ 1997، بيد أنها أبقت عليه في لائحة الخارجية للدول الراعية للإرهاب.

وتقود الحكومة الانتقالية جهودا كبيرة للخروج من تلك القائمة تضمن الوصول لتسوية قضت بدفع تعويضات لضحايا المدمرة الأمريكية "إس إس كول"، والتوافق على دفع تعويضات لضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا ودار السلام، تمهيدا لحذف اسمه من القائمة سيئة الصيت.

وأخيراً، رفع البلدان مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى "السفير"، واعتمدت الإدارة الأمريكية نورالدين ساتي سفيرا للسودان بواشنطن، فيما ينتظر أن تختار أمريكا دبلوماسيا ليشغل منصب سفير واشنطن في الخرطوم.