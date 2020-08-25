صحيفة: سويسرا قد تلحق بألمانيا وتحظر أنشطة "حزب الله" داخل أراضيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن سويسرا قد تلحق بألمانيا وتحظر أنشطة "حزب الله" داخل أراضيها.



والأسبوع الماضي، وافق المجلس الفيدرالي السويسري على دراسة "تقرير بشأن أنشطة حزب الله الطائفي في سويسرا"، وفقا للعين.

وجاءت الخطوة بعدما تبنى حزب "الشعب الديمقراطي المسيحي" مبادرة تستهدف حظر أنشطة الحزب في البلاد.

ويشير التشريع المقترح إلى أن ألمانيا بررت قرارها بحظر الحزب بتورطه في أعمال إرهابية وبث الفتنة.

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي حظر في وقت سابق الجناح "العسكري" الذي تورط في أنشطة إرهابية.

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وأشار مقترح التشريع إلى أنه "في ضوء حياد سويسرا، لا يمكن إضفاء طابع الشرعية على أنشطة حزب الله".

وانتقدت الصحيفة النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع "حزب الله"، ووصفته بـ"السخيف"، حيث يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي، على الرغم من الهدف المشترك.

وأكدت الصحيفة أنه من العبث الترويج لوهم وجود اختلاف بين الأنشطة "السياسية"، و"العسكرية" لمنظمة تسببت في وقوع مئات القتلى ومعاناة عالمية.

يأتي ذلك فيما ذكر موقع "فويس أوف أمريكا" أن انفجار مخزون نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت وضع الحزب في مرمى الغضب الشعبي.

وتوقع الموقع أن الحزب، المصنف إرهابيا بعدة دول، ينتظر "طريقًا مظلمًا" في أعقاب انفجار بيروت الضخم.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن العديد من عائلات الضحايا والنشطاء يريدون تحقيقًا دوليًا بشأن الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية.