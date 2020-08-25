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ولي عهد ابو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

ولي عهد ابو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

متابعات_ الخليج 365

تلقى  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية .. جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

 

وبحث الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار " جائحة

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