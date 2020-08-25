إيران تقر بوجود خلافات مع وكالة الطاقة الذرية حول برنامجها النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أقرت إيران بوجود خلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن برنامجها النووي، لكنها قالت، إنها تبحث عن حل مشترك.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: "نأمل أن نتمكن معا من حل المشاكل الحالية وإعادة بناء أساس الثقة ومواصلة التعاون الجيد حتى الآن".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن ظريف قوله إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تقوم بعملها بطريقة مهنية وبعيدا عن السياسة.

وتتعلق الخلافات بطلب الوكالة الدولية السماح لها بفحص موقعين نوويين مشتبه بهما في طهران وأصفهان، حيث تشتبه في أن إيران تحتفظ بمواد نووية بهما.

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ويريد جروسي لقاء الرئيس حسن روحاني غدا الأربعاء. وبحسب التقارير، سيعلن الجانبان بعد ذلك عن حل وسط في إعلان مشترك.

وتحدث رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي عن "فصل جديد من التعاون" بعد الاجتماع الذي دام 90 دقيقة مع جروسي.

ووصف جروسي الجولة الأولى من محادثاته في طهران بأنها "بناءة".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله "هدفنا الرئيسي هو الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".

ومع ذلك، قال جروسي إن هناك تساؤلات تتابعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون ضغوط سياسية من دول أخرى وستتناولها أيضا في طهران