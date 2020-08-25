تركيا تهدد اليونان وتحملها مسؤولية التوتر في شرق المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ادعى وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن اليونان تتحمل وحدها مسؤولية التوتر في شرق البحر المتوسط، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وزعم أوغلو، أن اليونان هي السبب في التوتر في المنطقة وليست تركيا.

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وقال إنها تتصرف بشكل لا يحترم القانون الدولي، مضيفا أنه ينصح اليونان بالتخلي عن التصرف كمدلل لدى الاتحاد الأوروبي.

كما دعا أثينا إلى التصرف بعقلانية، موضحًا أن أنقرة منفتحة على الحوار، مشيرًا إلى أن العمليات التركية في شرق المتوسط مستمرة.

وبين الوزير التركي أن بلاده مستعدة لكل الحلول الدبلوماسية شرق المتوسط، مشددًا على أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها.