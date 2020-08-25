بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "ديارنا" للأسر المنتجة، المقام على مساحة 450 مترًا، في منطقة الشاطبي بالإسكندرية، وتمتد فعالياته يوميًا حتى 5 سبتمبر المقبل.

تفقدت الوزيرة الأعمال المعروضة الخاصة بالأسر المنتجة المشاركة، وثمنت جودة المنتجات وتنوعها، والتي كانت ثمار ما تعلمه المشاركون من حرف يدوية في منازلهم.

يشارك في المعرض 40 عارضًا من 6 محافظات، هي، القاهرة، الإسكندرية، دمياط، شمال سيناء، المنوفية، وسوهاج، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من ١٢ ظهرًا حتى ١٢ مساءً، وينتهي يوم 5 سبتمبر 2020.

يضم المعرض المقام بمنطقة أرض كوتة بالشاطبي منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، وتتميز المعروضات بجودتها وسعرها المناسب بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.​