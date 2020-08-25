محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأمريكي، مستجدات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط وجهود مكافحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يزور بومبيو، الإمارات ضمن جولته الشرق أوسطية، التي بدأت من إسرائيل أمس الاثنين، وزار خلالها السودان اليوم، ويسافر إلى البحرين ويختتم جولته بزيارة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتفيًا.. ولي عهد أبو ظبي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان معاهدة السلام الإمارتية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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