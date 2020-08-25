العثور على جثة طفل ملقاة في ترعة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي بقرية المنشأة الجديدة التابعة لقرية إصلاح شالما في مركز سيدي سالم في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طفل، يرتدي كامل ملابسه، وحول رقبته آثار خنق.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، اللواء خالد العزب، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بلاغًا من أهالي قرية المنشأة الجديدة التابعة لقرية إصلاح شالما، دائرة المركز بعثورهم على جثة لطفل يشتبه عمره ما بين 14 و15 عامًا، على حافة ترعة للري بناحية القرية المذكورة.

انتقل مأمور المركز، رفقة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالمعاينة تبين أن الطفل يرتدي كامل ملابسه، وحول رقبته آثار خنق، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "ع. ط. ه" 15 عامًا، يقيم بقرية الخوالد التابعة لمركز سيدي سالم.

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جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه، تبين وجود آثار خنق وكدمات، وسحجات حول الرقبة، وتورم بالعينين، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

شكّل اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

حرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​