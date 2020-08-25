بالصور.. ضبط 3500 عبوة دواء خاصة بالمستشفيات في حملة على مخازن الأدوية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب: ترأس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم الثلاثاء، حملة مُكبرة بالتنسيق مع مفتشي ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية؛ للمرور على مخازن توزيع الأدوية الخاصة بمدينة الزقازيق. أسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 3500 عبوة أدوية محظور بيعها وتداولها بالصيدليات، منها 400 أمبول vial، و320 عبوه نقط drop، و2780 قرص tablet، بعضها أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية ومحظور تداولها خارجها، وأدوية أخرى صادر بحقها منشور ضبط وتحريز من هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى أدوية دون فواتير في مكان غير مُعد للبيع، وأدوية أخرى محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة لها. وكلف وكيل وزارة الصحة مديرة التفتيش الصيدلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة الزقازيق.​

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