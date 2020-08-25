مباحثات سودانية إثيوبية في العاصمة الخرطوم وملف سد النهضة على الطاولة

عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال زيارة يجريها الأخير إلى الخرطوم، جلسة مباحثات رسمية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين.

وخلال المباحثات تطرق الجانبان إلى ملف "سد النهضة الإثيوبي"، حيث شدد الجانبان على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بما يقود لصيغة

يكون الجميع رابحون معها وتجعل من السد أداة للتكامل الإقليمي بين الدول المشاطئة.

وعبر الجانبان عن التزامهما للوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة، واعتبرا هذه الوساطة تجسيدا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

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كما أشاد الطرفان بالتقدم الذي تحقق في معالجة المسائل العالقة فيما

يخص خط الحدود والمناطق الحدودية.

إلى ذلك، بحث الجانبان بشكل معمق سبل تقوية وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في كل المجالات، مؤكدين أن الشروع في إقامة تكامل إقليمي هو السبيل لتلبية تطلعات شعبيهما في السلام والتنمية والوحدة الإفريقية.

ولتحقيق ذلك الهدف، اتفق الجانبان على تنشيط كل الآليات الثنائية الموجودة الهادفة لترقية التعاون في مختلف الأصعدة.

هذا، وجدد الوفد الإثيوبي الدعم لمطالب السودان المشروعة في إزالة اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وإعفاءه من الديون.