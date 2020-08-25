الحدود الشمالية تتراجع عن حضور جميع الطلبة المستجدين بمقراتها

تراجعت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية عن منشورها والذي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر عن أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة لجميع المقررات الدراسية. وطريف والعويقيلة لجميع المقررات الدراسية. وحذف الجامعة المنشور من حسابها الرسمي. وتسبب حذف التغريدة من حساب الجامعة في شكوك وتساؤلات إن كانت الجامعة تراجعت عن قرارها، لا سيما أنها قصرت الدراسة الحضورية على الطلبة المستجدين. الجامعة تراجعت عن قرارها، لا سيما أنها قصرت الدراسة الحضورية على الطلبة المستجدين. وكانت جامعة الشمالية أكدت في منشورها المحذوف أن الهدف من العودة الحضورية للطلبة المستجدين يأتي ضمن تحقيق أهداف العملية التعليمية، من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية.

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