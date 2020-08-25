رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا يعلقان على أزمة سد النهضة

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده على ثقة في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة عبر الحوار، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيأحمد في الخرطوم.
وأضاف حمدوك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإثيوبي :"نشكر إثيوبيا لدعمها المرحلة الانتقالية في السودان"، مستطردا: ": نؤكد
بدوره قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد: "نحن نتعاون مع السودان بقضايا السلام والتنمية".
وبحث الجانبان أيضا دعم الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر.
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