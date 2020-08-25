البرهان يؤكد لبومبيو ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

طالب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب في ظل التحول الديمقراطي والإنفتاح على العالم الخارجي.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرهان التقى معوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأعرب له عن سعادته بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين السودان والولايات المتحدة بعد انقطاع دام ثلاثة وعشرين عامًا.
معتبرا أن دعمها للفترة الإنتقالية يُسرع بعملية التحول الديمقراطي بالسودان.
كما أعرب البرهان عن سعادته بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لثورة ديسمبر،
ونقل رئيس مجلس السيادة تحياته عبر وزير الخارجية الأمريكي إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بزيارة السودان، واصفا الزيارة بالمهمة.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السودان في كافة القضايا، واندماجه في المحيط الإقليمي والدولي.
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