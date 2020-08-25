الخارجية تؤكد أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية على أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من التكامل الإقليمي بينهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي

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عقده نائب الوزير اليوم الثلاثاء مع سفراء الدول الأفريقية المعتمدين في القاهرة.

كما ثمن نائب وزير الخارجية دور جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد في رعاية هذه

المفاوضات.. معرباً عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن هذا الاتفاق.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية على إطلاع الأشقاء الأفارقة على تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وكان نائب وزير الخارجية قد استقبل في الإطار ذاته أمس الاثنين السفراء الأوروبيين المعتمدين في القاهرة