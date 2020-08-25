مقتل 327 إرهابيًا في عملية عسكرية سورية روسية مشتركة

قتل 327 إرهابيًا، خلال عملية عسكرية واسعة النظاق نفذها الجيش السوري، بمشاركة الجيش الروسي، لمكافحة التنظيمات الإرهابية في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا،

وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن تصفية 327 مسلحًا وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة".

وأرسلت روسيا مقاتلات إلى سوريا منذ سنة 2015، عندما بدأ الجيش الروسي، بطلب من الحكومة السورية، المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية هناك