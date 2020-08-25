روسيا تحذر أمريكا والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروسيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروسيا الداخلية بأي شكل من الأشكال.
الإخبارية، أن لافروف أجرى، اليوم الثلاثاء، لقاء في موسكو مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، حيث تبادلا الآراء بشأن الأوضاع الحالية في بيلاروسيا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"
وشدد الجانب الروسي، حسب البيان، على أنه من غير المقبول ممارسة أي محاولات للضغط على مينسك عبر العقوبات أو الطرق السياسية من أجل تقويض عملية ترتيب حوار مبني على الاحترام المتبادل بين السلطات والمجتمع في البلاد.
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