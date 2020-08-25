بكين تحتج على تحليق طائرة تجسس أمريكية خلال تدريبات للجيش الصيني

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عناصر من الجيش الصيني- أرشيفية
أعربت الصين، الثلاثاء، عن احتجاجها الشديد على تحليق طائرة تجسس أمريكية فوق منطقة محظورة الطيران ، خلال تدريبات للجيش الصيني .
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، ا إن بلاده حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها “استفزاز سافر”.
وخلال الأسابيع الأخيرة تدهورت العلاقات بين البلدين، حيث قررت الصين إغلاق قنصلية شينغدو، في رد فعل على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة تجاه قنصلية بكين في هيوستن.
وبررت الصين إغلاقها بأنه “دور مشروع وضروري على الإجراءات غير المنطقية التي اتخذتها الولايات المتحدة”.
واتهمت موظفين في البعثة الأمريكية بتعريض الأمن والمصالح الصينية للخطر، وهو ما تحدث عنه المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين.
في المقابل، تحدث مسؤولون في واشنطن عن جهود “غير مقبولة” تقوم بها القنصلية الصينية في هيوستن لـ”سرقة أسرار شركات أمريكية وأبحاث طبية وعلمية”.
وزاد توتر العلاقات الصينية الأمريكية ، عقب توجيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.
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