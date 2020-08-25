“قمة عَمان” بحثت تعزيز التعاون في مواجهة التدخل الخارجي وتبعات جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 7:54 مساءً

بعد القمة في عمان، اليوم، شدّد كلّ من ملك الاردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون بين بلدانهم في مواجهة التدخل الخارجي وتبعات جائحة كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني أن القادة الثلاثة بحثوا التطورات في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدنهم “خصوصاً في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي”. وأكّدوا “أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، خصوصاً الاقتصادية والحيوية منها، كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية سعياً لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة”.

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والتقى العاهل الأردني كلاً من السيسي والكاظمي في لقاءين منفصلين قبل القمة الثلاثية التي جرت في مطار الملكة علياء الدولي وسط تدابير صحية استثنائية.

ووجّه القادة الثلاثة وزراءهم، بحسب البيان الختامي لقمة اليوم، الى التركيز على القطاعات “الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا بما يعمّق التعاون في مواجهة تبعاتها”.

كما بحث القادة الثلاثة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، القضية “المركزية” في المنطقة، وأكّدوا على أهمية حلّ النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين “الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967″، كما تطرّقت القمة الى قضية سد النهضة على نهر النيل، مؤكدة أن الأمن المائي لمصر “هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، داعية الى “التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية”.