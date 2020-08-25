وزيرا دفاع الإمارات وإسرائيل يبحثان اتفاق التطبيع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشار البيان إلى أن البواردي وغانتس “أعربا عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة”.