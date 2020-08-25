- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2020 5:23 مساءً
الرئيس الإيراني حسن روحاني
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن على الولايات المتحدة أن تعود أولاً إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في عام 2015، إذا أرادت اتفاقاً، مشيراً إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عامين.
واضاف خلال مؤتمر صحفي “سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن فشلت بنسبة مئة في المئة… إذا كانت واشنطن تريد اتفاقا معنا فإنه يتعين عليهم والحال هكذا العودة إلى الاتفاق النووي”، مشيراً إلى أن “سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على طهران باءت بالفشل”.
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ذكر في تغريدة على حسابه على تويتر الثلاثاء بعزم الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران، حيث كتب “عقوبات الأمم المتحدة التي تعيدها الولايات المتحدة ضد إيران، بالإضافة إلى إبقاء حظر الأسلحة على طهران، ستحاسب النظام الإيراني على سائر أنشطته التخريبية؛ الأنشطة التي تجاهلها مؤلفو الاتفاق النووي بحماقة”.
وفي مقابلة لبومبيو مع صحيفة “جيروزاليم بوست” قال ان “جميع البلدان في الشرق الأوسط، حتى إيران، ستصل حتماً إلى تفاهم يصب في مصلحة تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل” وأضاف بومبيو “آمل في يوم من الأيام أن تصل إيران إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
وتابع “أتوقع فعلا أنه سيأتي يوم يعتبر العالم إسرائيل الوطن اليهودي الشرعي وهذا سيكون هنا. لذا لا أستثني أي بلد. يوما ما العالم سيعتبر ذلك الأمر الصحيح لفعله من أجل بلده- ولا أستثني إيران أيضاً”. وقال “لا أستطيع تحديد التوقيت ولا أي من البلدان، لكن أعتقد أنهم سيصلون إلى مرحلة يعتبرون أن بناء هذه العلاقة هو المسار الذي يؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط أيضا”.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: المحادثات ممكنة إذا عادت أميركا إلى الاتفاق النووي لعام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.