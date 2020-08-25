كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "حمدوك": حكومة السودان لا تملك تفويضاً للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضاً يتعدى مهامها، للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، موضحا أن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في بيان بشأن زيارة بومبيو، إنه حول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أوضح رئيس الوزراء للوزير الأمريكي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال، وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضاً يتعدى هذه المهام.

ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل. Advertisements

واستقبل حمدوك، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور السودان ليوم واحد، وناقش اللقاء الأوضاع في السودان ومسار العملية الانتقالية والعلاقات الثنائية بين البلدين ومساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان، كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، وأبدى اهتماماً بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني لوزير الخارجية الأمريكي أن الحكومة السودانية تولي موضوع حماية المدنيين في دارفور اهتماماً كبيراً وقدم شرحا لعملية إنشاء الآلية الأمنية لحماية المدنيين في دارفور.