كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الحريري" يعلن عن قراره بخصوص رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس "تيار المستقبل" في لبنان، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، عدم ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، مطالبا الجميع بسحب اسمه من التداول في هذا الصدد.

وقال الحريري، اليوم الثلاثاء: "أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".

واعتبر الحريري، أن "المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة عملا بالمادة 53 والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف".

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وأعرب عن شكره لكل من قام بطرح اسمه مرشحا لتشكيل حكومة، منوها بأنه مع ملاحظة أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز.

وأوضح الحريري إنه مع كتلة المستقبل وفي الاستشارات النيابية سيسمون من يرون فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام البلاد.

وشدد الحريري على أن الاهتمام الدولي وعلى رأسه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيارات مسؤولين دوليين وعرب يمثّل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء بيروت وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون و"نحاول تنفيذها منذ سنوات".