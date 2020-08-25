كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد حرصها على استقرار مالي ومنطقة الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية متابعتها للوضع في جمهورية مالي، وأجرت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي اتصالات مع عدد من المنظمات الأفريقية أكدت خلالها حرص الإمارات على كل ما يحقق ويضمن الاستقرار في عموم منطقة الساحل الأفريقي.

وقالت ريم الهاشمي في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إنها "تتابع التطورات في مالي بشكل متواصل".

وأوضحت أنها "تواصلت مع كل من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع الحالي في مالي"، مشيرة في هذا الإطار إلى أن اتصالاتها مع هذه المنظمات أعادت التأكيد على التزامات الإمارات وحرصها على أمن واستقرار جمهورية مالي ومجموعة دول منطقة الساحل.