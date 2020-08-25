كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا: الوضع في المتوسط بمثابة اللعب بالنار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان، إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي الناتو، على مناطق بحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال ماس اليوم الثلاثاء بعد محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفاً أن "الوضع في شرق البحر المتوسط حالياً بمثابة لعب بالنار، وأصغر شرارة يُمكن أن تؤدي إلى كارثة".

وأكد ضرورة التوصل الآن إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محادثات جادة وموجهة نحو الحلول بين اليونان وتركيا، مشيراً في المقابل إلى أنه يتعين أولاً إنهاء جميع الأعمال الهدامة وتجنب الاستفزازات. Advertisements

والتقى ماس أيضاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، ويعتزم التوجه إلى أنقرة في وقت لاحق اليوم للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. وأدان الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية وطالب أنقرة بوقفها.

وفي المقابل، ترى الحكومة التركية أن المياه التي تنقب فيها عن فيها الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.