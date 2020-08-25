كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يحقق نحو 3.5 مليار دولار من بيع النفط يوليو الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، حجم الصادرات النفطية والايرادات المتحققة منها لشهر يوليو الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بلغت كمية الصادرات (لشهر يوليو) من النفط الخام (85) مليوناً و(663) ألفا و(290) برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(491) مليونا و(767) ألف دولار".

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وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الف و(381) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(366) مليونا و(66) الف دولار".

وأضاف، أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك (الشمال) عبر ميناء جيهان، بلغت (2) مليون و(701) ألف و(15) برميلاً، بإيرادات بلغت اكثر من (118) مليونا و(536) ألف و(773) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الاردن اكثر من (261) ألفا و(894) برميلا، بإيرادات بلغت اكثر من (7) ملايين و(164) ألفا و(134) دولارا".

وأوضح جهاد أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولار"، مشيراً إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"