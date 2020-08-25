كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الدفاع الصينية: التصرفات الأمريكية خلال تدريباتنا العسكرية استفزاز سافر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت وزارة الدفاع الصينية تحليق طائرة استطلاع أمريكية في منطقة التدريبات العسكرية التي تنفذ الصين بالاستفزاز السافر الذي عرقل سيرها بشكل جدي، معلنة احتجاجها على الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو تسيان، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "توغلت طائرة استطلاع أمريكية من نوع U-2 إلى داخل حدود الدائرة الشمالية (للقيادة العسكرية للجيش الشعبي الصيني) في الوقت الذي جرت فيه هناك مناورات باستخدام أسلحة قتالية. هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على تدريباتنا العسكرية الدورية".

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وشدد أو تسيان على أن "الجانب الصيني يعرب بهذا الصدد عن احتجاج حاسم"، مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية حلقت في منطقة يحظر فيها الطيران، ولفت إلى أن "هذا الأمر ينتهك الاتفاقات التي تم التوصل غليها بين البلدين حول أمن المجال الجوي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "هذا الحادث استفزاز سافر... وسلمنا الولايات المتحدة احتجاجا شديدا على خلفية هذا الأمر".

وشدد على ضرورة امتناع الولايات المتحدة عن مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن عليها "اتخاذ خطوات حقيقية لتأمين الاستقرار في المنطقة".