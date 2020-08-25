وزارة التجهيز تمدد صلاحية الشهادات المسلمة لمقاولات “البناء والأشغال العمومية”

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن تمديد صلاحية الشهادات المسلمة لمقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، التي انتهت، أو تنتهي صلاحيتها بين 20 مارس الماضي، و30 نونبر المقبل، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، إلى علم مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية (المقاولات والمختبرات ومكاتب الدراسات)، أنه تم”تمديد مدة ستة أشهر لصلاحية شهادات تكييف، وتصنيف مقاولات، ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات، التي انتهت، أو تنتهي صلاحيتها بين 20 مارس الماضي و30 نونبر المقبل”.

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن التمديد المذكور لا يسري على المقاولات، والمختبرات،ومكاتب الدراسات، التي تم البت في ملفاتها من طرف اللجن، وإصدار الشهادات المتعلقة بها قبل تاريخ إصدار البلاغ المذكور.

وأضاف البلاغ نفسه أنه لا يمكن الإدلاء بالشهادات المعنية بالتمديد المذكور في طلبات العروض، التي تم فتحها قبل إصدار البلاغ.

ويأتي الإجراء المذكور، وفق المصدر ذاته، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الوزارة على سلامة الموظفين، والمرتفقين.