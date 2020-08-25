بعد 24 ساعة من دون إصابات.. كورونا تعاود الظهور في أزيلال وتسجيل 38 حالة جديدة !

أكدت التحاليل المخبرية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بإقليم أزيلال، بعد 24 ساعة من دون تسجيل إصابات جديدة.
وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم أزيلال، من بينها 4 حالات بمركز تانات، وباقي الحالات موزعة بين أزيلال المدينة، وقيادة دمنات.
وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، ليلة أمس الاثنين، تسجيل 103 حالة مصابة بالفيروس التاجي في جهة بني ملال – خنيفرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في الجهة إلى 2199 لايزال منها 1164 شخصا قيد العلاج.
ولم يسجل إقليم إزيلال، أمس، أية إصابة جديدة بفيروس كورونا، قبل أن تأكد التحاليل المخبرية، اليوم، تسجيل حالات جديدة، ارتفع معها إجمالي الاصابات في الإقليم إلى 371 حالة مؤكدة.
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