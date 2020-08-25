القدس - بواسطة محمد عز العرب - باتت قرية المقيبلة، الواقعة داخل الخطّ الأخضر، والقريبة من جنين في الضفة الغربية المُحتلّة، مهددة بخسارة نحو 2000 دونمٍ من أراضي الأهالي الذين يبلغ عددهم نحو 4000 نسمة، ويعتمدُ معظمهم على الزراعة، وذلك بسبب سكّة قطار، من المُقرر إنشاؤها لتربط بين السعودية وإسرائيل، في ظلّ التحالُف الإسرائيليّ - الإماراتي الذي تُوّج بإعلان اتفاق "سلام" بين أبو ظبي وتل أبيب، والذي يبدو أنه بدايةُ إعلانٍ عن اتفاقيّات أوسع بين إسرائيل وحكومات وأنظمةٍ عربية أُخرى.
وأفاد أهالٍ من القرية، بأن المشاريع المُقرّر إقامتها في منطقتهم، لن تجلب لهم إلّا الضرّر، مُشيرين إلى أنها؛ستأتي "على حساب صحّتهم وأراضيهم".
ويحاول أهالي القرية، بمشاركة مسؤولين ومختصّين، ولجان شعبيّة، الدفاع عن قريتهم التي ستُصبح سجنًا، ولا سيّما أن "منطقة القطار ستكون مرتفعةً بمقدار 15 مترا عن مستوى الأرض، فيما سيُحيط بها جدار عازل سيبلغ طوله 21 مترًا من الجهة الغربية للقرية، وكذلك الحال من جهة أُخرى.
وذكر أهالٍ أن المستفيد الأكبر من المشاريع، هي "المستوطنات الإسرائيليّة الواقعة داخل حدود 1967"، مُشيرين إلى أن التحضيرات لحراك شعبيٍّ، جاريةٌ على قدمٍ وساق.
وقدّم مسؤولون في القرية، عدّة "اقتراحات"، في مسعىً لإيجاد بديل يضمن بقاء ملكيّة الأراضي، مع أصحابها، من بينها اقتراحُ أن يُزاح مسار سكّة القطار، إلى أحد جوانب القرية، بحيث يكون الضرّر أقل وطئًا.
وأوضح مسؤولون مطّلعون على الموضوع، أن التطوّر الخطير بالنسبة للأهالي، يتمثّل في أن خرائط المُخطط، تمّ إيداعها، في لوائح لجنة التخطيط اللوائية، قبيل المُصادقة عليها، لِبدء تنفيذها، ما يعني أن الأهالي في القرية، باتوا في سباق مع الزمن للحفاظ على أراضيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المقيبلة تدفع ثمن التحالف الإسرائيلي - الإماراتي؛ مصادرة نحو ألفي دونم لسكة القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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