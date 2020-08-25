ميسي يستقر على قراره النهائي: هل سيرحل عن برشلونة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، استقر على قراره النهائي حول مستقبله مع فريقه برشلونة الإسباني قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكان ميسي قد اجتمع مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة منذ أيام، وأبلغه بأنه يرى مستقبله بشكل أكبر خارج النادي الكاتالوني.

وطلب البرغوث مهلة من الوقت للتفكير في حديث كومان، واتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

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ووفقًا لشبكة "أوليه" الأرجنتينية، فإن ميسي استقر على قراره النهائي بالفعل، وسيبلغ به برشلونة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

وتنتظر العديد من الأندية حسم ميسي لمصيره مع برشلونة مثل إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.