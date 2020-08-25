شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يبحث تطوير جائزة «البيئة والحياة الفطرية» والان نبدء بالتفاصيل

عقدت لجنة الاستدامة البيئية بدول مجلس التعاون، اجتماعها الثالث اليوم الثلاثاء ، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بنود جدول الأعمال، التي تضمنت تفعيل قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته الأربعين الخاص باعتماد التوجهات البيئية، وكذلك موضوع جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية ودراسة السبل الكفيلة بتطوير الجائزة ووضع الآليات المناسبة لاستمرارها، ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة للجنة وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، وتم اتخاذ عدد من التوصيات التي سيتم عرضها على الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم القادم المقرر عقده خلال شهر سبتمبر 2020م.

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