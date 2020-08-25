شكرا لقرائتكم خبر عن «البرهان» يطالب أمريكا برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأعرب رئيس مجلس السيادة في اللقاء الذي جمعهما عن سعادته بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بعد إنقطاع دام ثلاثة وعشرين عاما ، كما أعرب عن سعادته بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لثورة ديسمبر المجيدة معتبرا أن دعمها للفترة الإنتقالية يسرع بعملية التحول الديمقراطي بالبلاد.

و طالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب في ظل التحول الديمقراطي والإنفتاح على العالم الخارجي .

فيما نقل رئيس مجلس السيادة تحاياه عبر وزير الخارجية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وفي سياق متصل عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن سعادته بزيارة السودان واصفا الزيارة بالمهمة وان الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع السودان في كافة القضايا واندماجه في المحيط الإقليمي والدولي .