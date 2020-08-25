شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا خالية من «شلل الأطفال البري» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة التصديق الإقليمية لإفريقيا لاستئصال شلل الأطفال أن إفريقيا خالية من شلل الأطفال، مما يترك منطقة واحدة فقط في العالم لا يزال فيها المرض.

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