كورونا المستجد: اكتشاف حالات أصيبت بالعدوى مرتين في هونج كونج وهولندا وبلجيكا

- الصحة العالمية: 172 دولة تتعاون في خطة للقاحات

ـ 613 إصابة جديدة في الكويت ـ عزل عام بغزة غداة الإعلان عن إصابات

ـ تمديد حظر التجول في الأردن

ـ عزل المشاركين بمفاوضات الدستور السوري بجنيف

ـ إصابة نائب رئيس البرلمان العراقي

ـ أكثر من 363 ألف إصابة في إيران

ـ البرازيل تؤجل الإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد

ـ كولومبيا تعتزم رفع تدابير الحجر الصحي

ـ ارتفاع الإصابات والوفيات في فرنسا

ـ تايلند تمدد الطوارئ

ـ هونج كونج تخفف قواعد التباعد الاجتماعي

هونج كونج ـ عواصم ـ وكالات:

رصد العلماء في هولندا وبلجيكا إصابات لأشخاص بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك عقب تسجيل هونج كونج لإصابة شخص مرة أخرى بالفيروس. وقال علماء في هونج كونج إنهم أثبتوا أن مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ أصيب مرة أخرى، وهو أول دليل في العالم على إمكانية حدوث ذلك، حسبما كتبوا على موقع تويتر. وكتب الباحثون في مستشفى جامعة هونج كونج أن هذا يظهر أن “المناعة يمكن أن تستمر لفترة قصيرة بعد الإصابة الطبيعية”. وتحدث الباحثون عن رجل”33 عاما” أصيب بالفيروس في الربيع، وتأكدت إصابته بالفيروس مجددا بعد أربعة أشهر بعد رحلة إلى إسبانيا في أغسطس. وأظهر البحث في تسلسل جينوم الفيروس أنه مصاب بسلالة مختلفة، ولم يكن يعاني من تجدد العدوى الأولى. في السياق، قال أخصائي الفيروسات والمستشار الحكومي ماريون كوبمانس لإذاعة هولندا إن مريضا كبير السن في هولندا، لديه نظام مناعي ضعيف، أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية. وأوضح أن كل عدوى بفيروس كورونا لديها ” بصمة وراثية مميزة” حيث إن المجموع الوراثي للإصابة الثانية مختلف تماما عن الاصابة الأولى. وأضاف أن هذا يوضح أن الاصابة الثانية ليست امتدادا للاصابة الأولى. بدوره، قال خبير الفيروسات مارك فان رانست لشبكة في تي ام إنه تم تسجيل إصابة شخص بالفيروس مرة ثانية في بلجيكا، حيث أصيب مريض بالفيروس بعد شفائه من الاصابة الأولى بثلاثة أشهر، حيث أظهر الفيروس 11 تحولا خلال الاصابة الثانية. ويعتقد الكثيرون أن مرضى كوفيد 19 الذين تعافوا يتمتعون بالمناعة من إعادة العدوى، لكن هناك أدلة على أن بعض المرضى يعانون من انخفاض مستويات الأجسام المضادة بعد بضعة أشهر، حسبما قال الباحثون. في سياق منفصل، قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد19، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات مُلزمة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 613 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، فُرضت إجراءات عزل عام في غزة أمس بعد التأكد من ظهور أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 بين عموم سكان القطاع الفلسطيني الذي أنقذه حصار حدوده من تفشي المرض على نطاق واسع. وقال متحدث حكومي إنه تم رصد أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عائلة واحدة بمخيم للاجئين، وهي أولى حالات إصابة في غزة ليست لأشخاص خاضعين للحجر الصحي في منشآت حدودية بعد عبورهم إلى الجيب الساحلي من مصر أو إسرائيل. واستخدمت سيارات الشرطة مكبرات الصوت لحث سكان القطاع على الالتزام بإجراءات العزل العام. من جهته، أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عزل مدينة سحاب، وتمديد حظر التجول في المملكة، في إطار جهود محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد. بدورها، قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المعارض السوري هادي البحرة إخضاع المشاركين في مفاوضات لجنة الدستور السوري في جنيف لعزل صحي، بعدما تأكدت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 76 إصابة جديدة بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وفي العراق، أعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي إصابته بفيروس كورونا.

دوليا ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع ليتجاوز 363 ألف حالة، بعد تسجيل 2213 إصابة جديدة. من جهته، قال مسؤول بارز إن حكومة البرازيل ستؤجل الإعلان عن سلسلة إجراءات تهدف لدعم الاقتصاد كان من المقرر أصلا أن تكشف عنها الثلاثاء. في السياق، أعلنت كلوديا لوبيز، عمدة مدينة بوجوتا أن السلطات الكولومبية تعتزم رفع إجراءات الحجر الصحي الصارمة في كولومبيا. وفي فرنسا أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة المؤكدة بالفيروس ارتفع عن الأيام السابقة. بدوره، وافق مجلس الوزراء التايلاندي على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد حتى 30 سبتمبر للسيطرة على تفشي وباء كورونا. الى ذلك، تعتزم هونج كونج تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ابتداء من الجمعة المقبلة، حيث سوف تسمح بالجلوس لتناول الطعام في المطاعم وعدم ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.