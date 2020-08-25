ليفربول يفلت من الخسارة أمام سالزبورج ودياً

2020-08-25 | 18:19
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انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي (2-2).
وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد هجمة مرتدة نموذجية من الفريق النمساوي.
وفي الشوط الثاني قلص ريان بروستر، النتيجة في الدقيقة 72، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جيمس ميلنر، داخل منطقة جزاء سالزبورج، ليسددها بقوة في شباك الفريق النمساوي.
وأدرك بروستر هدف التعادل للريدز بعدما استغل خطأ حارس سالزبورج الذي فشل في إبعاد الكرة ليسددها في المرمى الخالي بالدقيقة 81.
وجاءت مباراة اليوم ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد، والذي يفتتحه بمواجهة آرسنال يوم السبت المقبل، بكأس الدرع الخيرية.
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