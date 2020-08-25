هل أنت مصاب بإجهاد العين الرقمي؟ الإجابة في هذا الخبر!

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مع تقدم التكنولوجيا، يقضي الأشخاص مزيداً من الوقت أمام الشاشات. فعلى سبيل المثال، وبناءً على دراسة أجرتها Hootsuite في عام 2019، سكان الإمارات العربية المتحدة يقضون معدلاً قدره 4 ساعات أمام الشاشة يوميًا. إنها حقاً مسألة تستوجب الاهتمام!
تغيرت ظروف العمل والمدرسة والحياة الاجتماعية بالكامل إلى الإنترنت خلال هذا العام حيث أصبح على كثير من الأشخاص العمل من المنزل أو التعلم عبر الإنترنت. ويمكن أن يسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشة في إجهاد العين الرقمي. ماذا يعني ذلك؟
ما هو الاجهاد الرقمي للعين؟
يؤثر إجهاد العين المرتبط بالأجهزة الرقمية على الأشخاص من جميع الأعمار. وإذا كان الشخص يمضي ساعات طويلة يوميًا في استخدام الأجهزة الرقمية، فقد يلاحظ أن الرؤية تصبح مشوشة، وستشعر العين بالحكة والتعب. كما أن العين قد تصبح جافة ومدمعة.
وباعتبار أنه من غير الممكن أن نتجنب الاعتماد على التقنيات الرقمية في الوقت الحالي، فإن فهم الأعراض والتدابير الوقائية لإجهاد العين الرقمي يمكن أن يساعد المرضى في الحد من احتمالية الإصابة بالأمراض ذات الصلة.
أعراض متلازمة النظر للكمبيوتر
هناك مجموعتان من الأعراض المرتبطة بمتلازمة النظر للكمبيوتر، ومنها التي ترتبط بانخفاض رمشات العين وجفاف العينين، وأخرى مرتبطة بتركيز العدسة.
يمكن أن يؤدي انخفاض رمشات العين وجفاف العين إلى التهيج، والإحساس بالحرقة، وإجهاد العين، والعين المتعبة، وحساسية الضوء، وتلك المرتبطة بالتركيز، تشمل عدم وضوح الرؤية على المسافات القريبة والبعيدة والصداع بعد استخدام الجهاز الرقمي.
يمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب ضعف الإضاءة والوهج ومسافات المشاهدة غير الصحيحة.
يمكن تشخيص متلازمة النظر للكمبيوتر من خلال فحص شامل للعين. قد يتضمن الاختبار، إلى جانب التركيز على المتطلبات البصرية للمسافة عن الكمبيوتر أو الجهاز الرقمي، تقييمًا لتاريخ المريض، وحدّة البصر، واختبار الانكسار لتأكيد قوة العدسة الصحيحة اللازمة للتعويض عن أي أخطاء انكسارية.
علاج إجهاد العين الرقمي
بينما تتنوع حلول مشاكل الرؤية المتعلقة بمشاهدة الشاشات الرقمية، يمكن عادةً التخفيف من حدتها بالحصول على رعاية منتظمة للعين وإجراء تغييرات في كيفية المشاهدة ومقدار الوقت الذي تشاهد فيه الشاشة.
في بعض الحالات، قد يستفيد الأفراد الذين لا يحتاجون إلى استخدام النظارات في الأنشطة اليومية الأخرى، من النظارات الموصوفة خصيصًا لاستخدام الكمبيوتر، وقد يحتاج الأشخاص الذين يرتدون نظارات بالفعل إلى وصفة طبية دقيقة للتعويض عن مضاعفات الشاشة الرقمية. في هذه الحالات، ننصح المرضى باستخدام عدسة متخصصة يمكن أن تساعد في زيادة القدرات البصرية والراحة أثناء استخدام التكنولوجيا.
نصائح للوقاية من إجهاد العين الرقمي
بالإضافة إلى ذلك، عند مشاهدة الشاشات، قد يكون من المفيد ضبط السطوح والتباين لإعداد مريح وتقليل الوهج والجلوس بعيدًا عن الكمبيوتر بمسافة ذراع.
أخيرًا، نوصي المرضى باتباع قاعدة 20-20-20، التي تنصح المرضى بأخذ استراحة مدتها 20 ثانية لمشاهدة شيء على بعد 20 قدمًا كل 20 دقيقة عند استخدام شاشة رقمية.
بقلم: الدكتورة لويزا إم. ساستري، اختصاصية في طب العيون وعلاج الشبكية في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.