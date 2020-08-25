هل أنت مصاب بإجهاد العين الرقمي؟ الإجابة في هذا الخبر!

تغيرت ظروف العمل والمدرسة والحياة الاجتماعية بالكامل إلى الإنترنت خلال هذا العام حيث أصبح على كثير من الأشخاص العمل من المنزل أو التعلم عبر الإنترنت. ويمكن أن يسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشة في إجهاد العين الرقمي. ماذا يعني ذلك؟

ما هو الاجهاد الرقمي للعين؟

إجهاد العين الرقمي يحدث عند قضاء وقت طويل أمام الشاشة، ويسبب مجموعة من المشاكل المرتبطة بالعين والرؤية والتي تنجم عن مشاهدة الشاشة الرقمية لفترات طويلة.

يؤثر إجهاد العين المرتبط بالأجهزة الرقمية على الأشخاص من جميع الأعمار. وإذا كان الشخص يمضي ساعات طويلة يوميًا في استخدام الأجهزة الرقمية، فقد يلاحظ أن الرؤية تصبح مشوشة، وستشعر العين بالحكة والتعب. كما أن العين قد تصبح جافة ومدمعة.



وباعتبار أنه من غير الممكن أن نتجنب الاعتماد على التقنيات الرقمية في الوقت الحالي، فإن فهم الأعراض والتدابير الوقائية لإجهاد العين الرقمي يمكن أن يساعد المرضى في الحد من احتمالية الإصابة بالأمراض ذات الصلة.

أعراض متلازمة النظر للكمبيوتر



هناك مجموعتان من الأعراض المرتبطة بمتلازمة النظر للكمبيوتر، ومنها التي ترتبط بانخفاض رمشات العين وجفاف العينين، وأخرى مرتبطة بتركيز العدسة.

يمكن أن يؤدي انخفاض رمشات العين وجفاف العين إلى التهيج، والإحساس بالحرقة، وإجهاد العين، والعين المتعبة، وحساسية الضوء، وتلك المرتبطة بالتركيز، تشمل عدم وضوح الرؤية على المسافات القريبة والبعيدة والصداع بعد استخدام الجهاز الرقمي.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب ضعف الإضاءة والوهج ومسافات المشاهدة غير الصحيحة.