ارتفاع جديد للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا في دولة اوروبية



أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 1184 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي بواقع 1184 حالة لتصل إلى 327798. ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا في الأيام الماضية تقلبات محدودة حيث سجلت في البلاد يوم 20 أغسطس 1182 حالة، وفي 21 أغسطس 1033، وفي 22 أغسطس 1288، وفي 23 أغسطس 1041، وفي 24 أغسطس 853.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41449.

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